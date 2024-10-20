Siverek\'te Tır Yangını

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Siverek- Karacadağ Karayolu'nda tır yangını

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki bir tır alev alırken, yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Siverek-Karacadağ karayolu üzerindeki Kaynak köyü yakınlarında bir tırda yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan yangına çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekipleri müdahale etti. Tır tamamen yanarken, yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlatıldı. Olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.