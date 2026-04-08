Siverek'te Trafik Kazası: 8 Yaralı
Siverek'te Trafik Kazası: 8 Yaralı

Siverek'te Trafik Kazası: 8 Yaralı
08.04.2026 22:57
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobil çarpıştı, 8 kişi yaralandı. İnceleme başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kaza, Yoğunca Mahallesi Siverek-Diyarbakır karayolu üzeri Karacadağ yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Sait V. (30) idaresindeki 48 AYN 092 plakalı otomobil, Siverek'ten Diyarbakır istikametine seyir halindeyken Karacadağ tali yolundan ana yola çıkan Kasım B (35) yönetimindeki 63 AAF 605 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücü Kasım B. ile Ramazan V., Yunus V., İbrahim S., Hediye B., Şükran B., Mehmet Nuri T. ve Hatice K. yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şanlıurfa, Otomobil, Güvenlik, 3. Sayfa, İnceleme, Siverek, Trafik, Son Dakika

Osmaniye’de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı Osmaniye'de sel felaketi: İki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu Hande Erçel’in uyuşturucu test sonucu belli oldu
Trump’ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü Trump'ın ateşkes açıklamasının ardından brent petrol fiyatı düştü
Trump’ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti Trump'ın ardından İran ve İsrail de iki haftalık ateşkesi kabul etti
İran’dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı İran'dan zafer açıklaması geldi, Trump yalanladı
İran, Hürmüz Boğazı’nı iki hafta süreyle açtı İran, Hürmüz Boğazı'nı iki hafta süreyle açtı

23:24
Okan Buruk’tan açıklama: İşte Osimhen’in geri dönüş maçı
Okan Buruk'tan açıklama: İşte Osimhen'in geri dönüş maçı
23:23
İsrail, Beyrut’u bir kez daha bombaladı
İsrail, Beyrut'u bir kez daha bombaladı
23:10
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
Kız öğrenci yurdunda skandal iddia! Öğrencilerin odasına kadar gidip el salladı
23:03
’’Panik atağım var’’ diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
''Panik atağım var'' diyen Barış Alper, kendisine söylenilmemesini istediği şeyi açıkladı
22:39
ABD ateşkesi bozmaya hazır Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln’de
ABD ateşkesi bozmaya hazır! Deniz piyadeleri Abraham Lİncoln'de
21:56
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
Kafasına defalarca çekiçle vurarak öldürdü
