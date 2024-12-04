Siverek\'te Uyuşturucu Operasyonu

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde düzenlenen operasyonda 3 kilo 250 gram toz esrar, 1 kilo 100 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadelede sıkı çalışmalar devam ediyor. Güvenlik güçleri son olarak Siverek'te gerçekleştirdikleri operasyonda 3 kilo 250 gram toz esrar, 1 kilo 100 gram kubar esrar ile 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgi veren Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak güvenlik güçlerini tebrik etti. Amaçlarının Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da çok yönlü bir çalışma ile uyuşturucu ve madde bağımlılığının önüne geçmek olduğunu belirten Vali Şıldak, "İlimiz genelinde uyuşturucu ile mücadelede seferberlik hareketimiz devam ediyor. Sahada güvenlik güçlerimizin etkili mücadelesi, bağımlı gençlerimizin rehabilite edilerek tekrar topluma kazandırılması ve toplumda hak ettiği itibarlarına kavuşabilmeleri için çalışmalarımızı tüm detaylarına kadar sürdürüyoruz. İlimizdeki genç potansiyelin farkında olan bir anlayışla kararlılığımızı her gün arttırarak yolumuza devam ediyoruz" diye konuştu. - ŞANLIURFA