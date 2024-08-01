Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi - Son Dakika
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Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi havaya ateş açtı. İki grup arasında çıkan tartışma sonucunda bir araç durdurularak içindekiler saldırıya uğradı. Kavga esnasında bir saldırgan belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. Olayda şans eseri ölü ve yaralı olmazken, polis ekipleri olaya müdahale etti ve inceleme başlatıldı.

01.08.2024 20:53
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Siverek'te yol verme kavgasında 2 grup birbirine girdi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, yol verme meselesi yüzünden çıkan kavgada bir kişi havaya ateş açtı.

Olay, Siverek otogarı yakınlarında gerçekleşti. İddiaya göre, iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında, kadın ve çocukların da bulunduğu bir aracın sürücüsü ve içindekiler, bir grup tarafından durdurularak saldırıya uğradı. Saldırganlar, araçtaki kişilere yumruklarla saldırmaya çalıştı. Kavga esnasında, saldırganlardan biri belindeki silahı çıkararak havaya ateş etti. O, anlar bir vatandaş tarafından saniye saniye cep telefonu kamerasına kaydedildi. Olayda şans eseri ölü ve yaralının olmadığı öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken, kavganın yol verme meselesi nedeniyle çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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