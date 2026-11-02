Sivrihisar\'da çarpışan otomobiller hurdaya döndü, araçtakiler hafif sıyrıkla kurtuldu

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışarak hurdaya döndüğü kazada araçta bulunanlar, kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bilgiye göre, Sivrihisar ilçesinde iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da hurdaya dönerken, araçta bulunan kişiler kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri kazazedelere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Jandarma ekipleri ise yolda güvenlik önlemleri alarak, trafik akışını kontrollü bir şekilde sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.