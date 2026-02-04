Sivrihisar'da şüpheli paket paniği - Son Dakika
Sivrihisar'da şüpheli paket paniği

Sivrihisar\'da şüpheli paket paniği
04.02.2026 00:32  Güncelleme: 00:34
Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından kontrol edildi ve içinin boş olduğu belirlendi. Olay sonrası geniş güvenlik önlemleri alındı.

Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde bir sokakta bırakılan ve ihbar üzerine bomba imha ekiplerinin kontrol ettiği şüpheli valizin içi boş çıktı.

Olay, Sivrihisar Belediye Başkanı Habil Dökmeci'nin ve adliye personelinin oturduğu İsmet Atilla Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yol kenarına bir valiz bırakıldı. Uzun süre boyunca aynı yerde kalan ve kimsenin gelip almadığı valizin durumunu şüpheli olarak değerlendiren çevre sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Her türlü ihtimale karşı çevrede geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri, sokağı trafiğe kapattı. Ardından valiz, bomba imha ekibi tarafından dikkatlice kontrol edildi. İçinden ses geldiği belirtilen valizin boş çıktığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sivrihisar, Eskişehir

Son Dakika 3. Sayfa Sivrihisar'da şüpheli paket paniği - Son Dakika

Sivrihisar'da şüpheli paket paniği
