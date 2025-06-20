Siyah otomobil cinayete teşebbüs mü etti?

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki Enes Ağaç'ın, olaydan dakikalar önce motosikletinin kimliği belirsiz sürücüye ait otomobil tarafından durdurulduğu ve takip edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Acılı baba Erkan Ağaç, oğlunun sıkıştırılarak silahla tehdit edildiğini ve kaza yapmaya zorlandığını iddia ederek, "Bana göre bu otomobil cinayete teşebbüs etti" dedi.

Olay, 16 Mayıs Cuma günü Turan Güneş Caddesi'ndeki Selvi Cami önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Ağaç (18) idaresindeki motosiklet, U.D. hakimiyetindeki minibüs ile çarpıştı. Kazada Enes Ağaç hayatını kaybetti, arkasındaki yolcu K.K. (16) ağır yaralandı. Gözaltına alınan sürücü U.D'ye, ev hapsi cezası verildiği öğrenildi. Kaza anı, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.

Ağaç'ın cenazesi, 17 Mayıs'ta Tavşantepe Ulu Camisinde kılınan namazın ardından Tavşantepe Mezarlığı'nda defnedildi. K.K. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Öte yandan, kazadan dakikalar önce Enes Ağaç'ın motosikletinin, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen siyah bir otomobil tarafından takip edildiği ve durdurulduğu anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

"Çocuğuma silah çekildi"

Enes'in babası Erkan Ağaç, olay günü motosikletin başka bir otomobil tarafından sıkıştırıldığını iddia ederek, "Enes, Şirinevler mevkisinden Seymen Sapağına geçerken karşı yönden gelen bir arabayla münakaşa ediyorlar ama bunu tam olarak görmüyoruz. Enes kendi yolundan giderken, otomobil de kendi yolundan geri istikamete dönerek çocuğumun peşine gidiyor. Enes'i 100 metre ileride sıkıştırıyor. Sıkıştırdığında 3 görgü tanığı var, karşıdan görüyorlar. Sıkıştırdığında 15-20 saniye kadar bekleniyor, çocuğuma orada silah çekiliyor. Enes, otomobilden kaçmaya başlıyor. Kaza anına kadar, kasisin oraya gelene kadar çocuğum hızlı bir şekilde ilerliyor. Kasisten geçtiği sırada frene bassa peşinde kovalayan otomobil onu ezecekti. Frene basmadan kasisin yanından doğru geçiyor ve orada kaza oluyor" dedi.

"Enes kaçarken başka bir araca çarptı"

Ağaç, yaşananlara ilişkin güvenlik kamera görüntülerinin ve görgü tanıklarının olduğunu ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Enes'in arkasındaki otomobilde hızlı bir şekilde geliyor ve kasisten geçiyor. Otomobilin önü kalkıyor, kamera kayıtlarında da var. Araba hiç durmadan kaçıyor. Görgü tanıkları sayesinde olaydan haberimiz oldu. Enes'in Seymen Sapağında birisiyle hafif ağız dalaşına girdiğini, o araba kendi istikametinden bırakıp benim çocuğumun peşine geçtiğini, benim çocuğum bariyer dibine sıkıştırdığını, görgü tanığından öğrendik. Kamera kayıtlarını da araştırıyoruz, hepsi gerçek. Çocuğumu resmen sıkıştırmış, silah çekmiş, çocuğum korkmuş. Arabanın içerisinde kaç kişi var bilemiyorum ama görgü tanıklarının söylediğine göre, benim çocuğuma silah çekiliyor, Enes ondan korkup geriye geliyor, ondan kaçıyor. Kaçarken başka bir arabaya çarpıyor. O da şu şekilde; normal istikametinden tali yola bodoslama giriyor, hiç sinyal vermeden bodoslama girince benim çocuk da hızlıydı, kaza oluyor. Karşı tarafta ana yoldan tali yola bodoslama girdi. Hiç sağına, soluna, karşısına bakmadan. O anda benim çocuğum rahmetli oldu, arkasındaki çocuk da yaralandı"

"Bu otomobil cinayete teşebbüs etmiştir"

Yetkililere seslenen acılı baba, "Ben bu siyah otomobil için savcıma sesleniyorum. Lütfen sayın savcım, bu konunun üstünde durun, bu otomobili bulun. Bana göre bu otomobil cinayete teşebbüs etti" şeklinde konuştu. - KOCAELİ