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Sokak ortasında bir kişiyi ağır yaraladı, adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Sokak ortasında bir kişiyi ağır yaraladı, adliyeye sevk edildi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, bir kişi sokak ortasında tabancayla ağır yaralandıktan sonra zanlı adliyeye sevk edildi. Zanlının, pandemi döneminde bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu belirtildi.

05.01.2024 - 15:57,
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- Sokak ortasında bir kişiyi ağır yalamıştı, adliyeye sevk edildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sokak ortasında tabancayla bir kişiyi ağır yaralayan zanlı adliyeye sevk edildi. Şahsın, pandemi döneminde bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi.

Olay, dün Yenişehir Mahallesi Kuşak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Ö. ve S.Ç. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Y.Ö. tabancasını çıkartarak S.Ç.'ye ateş etti. Kurşunların isabet ettiği S.Ç. yere yığılırken, Y.Ö. yakında bulunan bir büfeye gitti. Daha sonra tekrardan sokağa gelen Y.Ö., yine S.Ç.'ye ateş etti. Silah seslerini duyan bekçiler koşarak bölgeye geldi. Bekçilerin havaya uyarı ateşi açmasının ardından tabancasını bırakan Y.Ö. teslim oldu. Kurşunların boynuna ve ayağına isabet ettiği ağır yaralı S.Ç., hastaneye kaldırıldı.

Gözaltına alınan Y.Ö. bugün alınan ifadesi sonrasında adliyeye sevk edildi. Y.Ö.'nün pandemi döneminde bulunduğu cezaevinden denetimli serbestlik şartıyla tahliye olduğu öğrenildi.

Sokak ortasında bir kişiyi ağır yaraladı, adliyeye sevk edildi
Kaynak: İHA
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