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Sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan şahıs hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan bir şahıs, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlatıldı.

Olay, Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Yılmaz isimli şahıs, bilinmeyen bir nedenle husumetli olduğu şahıs yada şahısların silahlı saldırısına uğradı. Olay sonrası Yılmaz ağır yaralanırken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan şahsı ilk müdahalenin ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırdı. Hüseyin Yılmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtartılamayarak hayatını kaybetti.

Olay sonrası kaçan katil zanlı yada zanlılarını yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince geniş çaplı çalışma ve soruşturma başlatıldı.