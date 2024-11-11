Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı - Son Dakika
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Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

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Yasa dışı bahis operasyonunda Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'le birlikte gözaltına alınanlar arasında yer alan ünlü sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz tutuklandı. Yılmaz sosyal medyada kendisini takip edenlere para dağıtmasıyla biliniyordu

11.11.2024 20:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen 23 sanatçı ve sosyal medya fenomenine yönelik yürütülen soruşturmada, sanatçı Mehmet Ali Erbil ve şarkıcı Serdar Ortaç, müzisyen Zorbey Erkoçlar, sosyal medyada 19 milyon takipçisi bulunan İbrahim Yılmaz, Rus ve Türk asıllı fenomen Aleksander Mensikof ve 1.3 milyon takipçisi bulunan Esma Sözen'in de aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı.

12 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerden Sefa Caner Sarıcam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar ve İbrahim Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına hükmeden hakimlik, biri 18 yaşından küçük 2 şüphelinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.

SOKAKTA PARA DAĞITIYORDU

Tutuklananlar arasında yer alan İbrahim Yılmaz dikkat çekti. Sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, sokakta kendisini takip edenlere para dağıtması ve bu videoları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla tanınıyordu. Yılmaz'ın Instagram hesabında yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunuyor.

Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı

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Son Dakika 3.Sayfa Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Johan Elmander:
    kara para ülkesiyiz, bir ülke anca bu kadar rezil ve berbat yönetilir. 75 14 Yanıtla
  • Sudem melis:
    Demek ki Paranın Nereden Geldiği Belli Oluyor Muş Ama Fazla Kalmazsın Orada 27 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    İbo şov peşinde 17 1 Yanıtla
  • baba yorgun yorgun:
    ADALETE BAK SERDAR ORTAC SERBEST MEHMET ALI ELBIR SERBEST AMA GARIBAN TUTUKLANDI TURKIYENIN SALAKCA ADALET SISTEMI UTANC VERICI BU KADAR SALAKCA BIR SISTEM OLAMAZ SERDAR MEHMET ON KAPIDAN GIRDI ARKA KAPIDAN CIKTI ?????????? ADALET BAKANI VAR AMA BOS BIR BAKAN BAKANA BAK YETKI KULLANAMAYAN BOS BIR BAKAN ?????????? 6 6 Yanıtla
  • o Cey:
    sendemi Marcus Junius Brutus 7 0 Yanıtla
  • Can Yurek:
    sanki ceza alicaklar hepsi sadece gösteris serdar ortac ve Mehmet ali erbilin kumar oynadigini herkes biliyor acaba İbrahim Yılmaz zaten para dağıtıyor nereden geliyor parayı soran var mı yok daha şimdi mi aklınıza geldi anlamıyorum ki 1 1 Yanıtla
  • İSMAİL KILINÇ:
    Ülke tmm Avrupa ülkesi olma yolunda Avrupayı sollayıp Venezuela eş değer olduk bence 0 0 Yanıtla
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