Söke'de Silahlı Operasyon: 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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Söke'de Silahlı Operasyon: 3 Şahıs Tutuklandı

Söke\'de Silahlı Operasyon: 3 Şahıs Tutuklandı

Aydın'ın Söke ilçesinde silahlı eylemde bulunan 3 kişi tutuklandı. Operasyon KOM ekipleri tarafından yapıldı.

27.02.2025 12:48
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Aydın'ın Söke ilçesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şahısların ikamet ve araçlarına yönelik silahlı eylemde bulunan şahıslara yönelik düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü silahlı suç örgütlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında başarılı bir operasyona daha imza attı. Edinilen bilgiye göre, şahısların ikamet ve araçlarına yönelik silahlı eylemde bulunan şüphelilere yönelik gerçekleştirilen operasyonda E.A., A.Ö. ve Y.B. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Söke'de Silahlı Operasyon: 3 Şahıs Tutuklandı - Son Dakika

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