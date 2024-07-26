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Söke'deki KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda maaş krizi: İşçiler kuleye çıktı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde faaliyet gösteren KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda maaşını alamayan işçilerden 3'ü metrelerce yükseklikteki kuleye çıkarak, ödeme yapılmaması durumunda kendi yaşamlarına son vereceklerini iddia ederek intihar girişiminde bulundu. Jandarma ekipleri tarafından ikna edilen işçiler kuleden indirildi.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 3 aydır çalışan işçilerin maaşlarını ödemediği iddia edilen Söke KİPAŞ Kağıt Fabrikası'nda çalışan 80 kişi işten çıkartıldı. SGK prim günlerinin eksik yatırıldığını ve ödemelerini alamadıklarını iddia eden işçiler eyleme başladı. İşçilerden 3'ü fabrika içerisinde bulunan metrelerce yükseklikteki kuleye çıktı. Paralarının ödenmesini isteyen, ödenmediği takdirde de kuleden atlayarak kendi hayatlarına son vereceklerini belirten işçileri jandarma ekipleri ikna etmek için uzun süre uğraştı. Yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilen işçiler kuleden indi. Kuleye çıkan işçiler jandarma tarafından gözaltına alınırken, diğer işçiler ödemelerini alıncaya kadar seslerini duyurmak için çeşitli eylemeler yapmaya devam edeceklerini belirtti.