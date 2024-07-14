Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında alevler ikinci depoya sıçradı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında alevler ikinci depoya sıçradı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangın, geri dönüşüm alanından ikinci depoya sıçradı. Yaklaşık 47 saattir devam eden yangında üretim fabrikasına sıçramaması için ekipler yoğun mücadele veriyor. Yangının söndürülmesi için Aydın Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere çevre illerden de ekipler sevk edildi.

14.07.2024 18:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında alevler ikinci depoya sıçradı

AYDIN - Aydın'ın Söke ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nın geri dönüşüm alanında başlayan ve 3 gündür devam eden yangında alevler ikinci depoya sıçardı. Yaklaşık 47 saattir aralıksız yanan alanda alevlerin üretim fabrikasına sıçramaması için ekipler yoğun mücadele veriyor.

12 Temmuz Cuma akşamı saat 17.00 sıralarında Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Sazlı Mahallesi yakınlarında bulunan Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'nda başlayan yangında 3. güne girildi. Rüzgarın şiddetini arttırması ile kontrolden çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ederken, kağıt bloklarını saran alevler ikinci depoya sıçradı. Üretim fabrikasına yakın depoda çıkan yangını söndürmek için ekipler seferber olurken, bölgede yaklaşık 47 saattir çalışmalar aralıksız sürüyor.

Yangının biran önce söndürülmesi için oluşturulan kriz masası ekiplerince çalışmalar devam ederken, yangına Aydın Büyükşehir İtfaiyesi başta olmak üzere, Muğla, Antalya, Denizli, İzmir ve Manisa'dan da söndürme ekibi sevk edildi. Bölgede hazır bulunan UMKE ekipleri ise dumanlardan etkilenenlere müdahale ederek ambulanslarla hastanelere sevk etti. Yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Kaynak: İHA

Aydın, Kipaş, Söke, Olay, Acil Durum, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında alevler ikinci depoya sıçradı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:44 Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı Başıboş köpek, üniversitenin mezuniyet töreninde insanlara saldırdı
18:26 Ekonomist Timothy Ash’ten “enflasyon“ açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak Ekonomist Timothy Ash'ten "enflasyon" açıklaması: Tek haneli rakamlara indirmek zor olacak
17:38 Suriye ile normalleşme süreci Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz Suriye ile normalleşme süreci! Bakan Fidan: Cumhurbaşkanımızın barış çağrısı önemli, karşılık bulmasını tavsiye ediyoruz
15:27 İzmir’de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle ilgili 15 şüpheli gözaltına alındı
15:23 Suikast girişimi sonrası Trump’tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum Suikast girişimi sonrası Trump'tan bir açıklama daha: Büyük ulusumuza seslenmek için sabırsızlanıyorum
17:22 Muğla Marmaris’te gezi teknesinde yangın Yaralılar var Muğla Marmaris'te gezi teknesinde yangın! Yaralılar var
16:43 MİT, kaçmaya çalışan FETÖ’cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı MİT, kaçmaya çalışan FETÖ'cüleri denizin ortasında kıskıvrak yakaladı
16:43 Almanya’da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti Almanya'da silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
16:33 KPSS’nin ilk haftası tamamlandı KPSS'nin ilk haftası tamamlandı
15:16 Fransa’da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü Fransa'da doğum günü partisine saldırı: 4 ölü
15:04 Polat çiftinin avukatlarından ’’Linç kampanyasını sona erdirin’’ çağrısı Polat çiftinin avukatlarından ''Linç kampanyasını sona erdirin'' çağrısı
13:55 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş 2 kişinin can verdiği sokağın esnafı defalarca ölümden dönmüş
13:55 Böyle komşu düşman başına Kapıya dayanıp “Seni delik deşik edeceğim“ diye tehditler savurdu Böyle komşu düşman başına! Kapıya dayanıp "Seni delik deşik edeceğim" diye tehditler savurdu
13:25 Kaçak akım faciasında can veren Özge’den geriye mutlu anları kaldı Kaçak akım faciasında can veren Özge'den geriye mutlu anları kaldı
13:24 Görüntüler ortaya çıktı Trump’a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler Görüntüler ortaya çıktı! Trump'a ateş açan saldırganı saniyeler içinde etkisiz hale getirmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2024 19:44:52. #1.12#
SON DAKİKA: Söke Kipaş Kağıt Fabrikası'ndaki yangında alevler ikinci depoya sıçradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement