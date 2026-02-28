Soma'da yüzlerce maden işçisi şehir merkezine yürüdü - Son Dakika
Soma\'da yüzlerce maden işçisi şehir merkezine yürüdü
28.02.2026 20:08  Güncelleme: 20:10
Manisa'nın Soma ilçesinde maaşlarını aksamalı olarak alan yeraltı maden işçileri, Türkiye Maden İşçileri Sendikası'nın öncülüğünde ilçe merkezine yürüyerek haklarını talep etti. Eyleme sivil toplum örgütleri ve siyasi partiler de destek verdi.

Manisa'nın Soma ilçesinde yaklaşık 8 aydan bu yana maaşlarını aksamalı olarak alan ve zam farklarını alamayan yeraltı maden işçileri Türkiye Maden İşçileri Sendikası öncülüğünde işyerinde başlattıkları eylemi ilçe merkezine taşıdı. İşçilerin eylemine sivil toplum örgütleri temsilcileri ile siyasi partiler ve ilçe halkı da destek verdi.

Soma ilçesinde 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği Soma Kömür İşletmelerine ait maden işletmesinin devredildiği Yeni Anadolu Maden işletmesi çalışanları maaş eylemine gitti. İşçiler hastane önünden başlattıkları eylem kapsamında yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki şehir merkezine yürüdü. Baretleriyle merkeze inen madencilerin eylemine Soma halkı da destek verdi. Beşyol meydanında saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı okuyan maden işçileri haklarını istediklerini sloganlarla dile getirdi.

Türkiye Maden İşçileri Sendikası 1 Nolu Şube Başkanı Rıza Sal, "Madenciler olarak bu ülkeyi inşaa ediyoruz. Etmeye devam devam edeceğiz. Kimse bizim ekmeğimizi elimizden alamaz. Torku santralini başımıza musallat edenler 2 yıldan buna Soma'nın canını okudular. Kömür verilen santralin bu duruma gelmesiyle madenlerimiz çalışamayacak duruma geldi. Kömür çıkarıyoruz satamıyoruz. İnşallah bizim sesimizi duyarlar. Bizim maşalarımız 8 aydır geç ödeniyor. Artık buna son verilmesini istiyoruz. Biz sadaka istemiyoruz. Biz her ay dilenci gibi maaş konusunda oraya buraya gidip ağlamak istemiyoruz. Madenci kardeşlerimiz 30 gün boyunca yer altına giriyor, yerin yüzlerce metre altında gün yüzü görmeden. Alınterini el emeğini kömürle karıştırıyor. Ay sonu geldiğinde çoluk çocuk evde ekmek bekliyor. Hayatını idame edebilmek için para bekliyor. Bu da olmadığı zaman bizlere zulüm oluyor" dedi.

Eyleme CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, AK Parti İlçe Başkanı Ali Sezer, sendika yöneticileri, sivil toplum örgütleri temsilcileri, madenciler ve Soma halkı katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Ekonomi, Manisa, Maden, Soma, Son Dakika

