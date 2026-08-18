Soma'da Suç Çetesi Operasyonu: 38 Gözaltı - Son Dakika
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Soma'da Suç Çetesi Operasyonu: 38 Gözaltı

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Soma'da yürütülen operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı, 300 milyon lira para transferi belirlendi.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında bir suç çetesine yapılan eş zamanlı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.

Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten yaralama ve tehdit" suçları ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, müştekiler Cemal Eren A., Melih S. ve Berat H.'ye ait ancak başkaları tarafından kullanılan hesaplarda yüklü miktarda para gönderildiği ve bu paraların çekildiği belirlendi. Yapılan çalışmalarda hesaplar arasında para transferi olduğu görülen 67 kişinin MASAK verileri alınarak yapılan incelemede şüpheli olarak tespit edilen 39 şahsın banka hesapları arasında yaklaşık olarak 300 milyon lira para transferlerinin olduğu, paraların Coin TR, OKX, OKX GLOBAL gibi kripto varlık olarak aktarıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında tespit edilen 2'si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 39 şüpheli hakkında 18 Ağustos'ta saat 05.30'da eş zamanlı yapılan operasyonda 38 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 1 şüpheli hakkında yakalanmasına yönelik çalışmaların ettiği öğrenildi. Yapılan aramalarda; 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, 5 adet 9,19 mm fişek, 5 adet kartuş, suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 bin lira, 1 adet dizüstü bilgisayar, 1 adet tablet, 1 adet bilgisayar kasası, çok sayıda cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, 21 Ağustos Cuma günü Soma Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Gözaltı, Soma, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Soma'da Suç Çetesi Operasyonu: 38 Gözaltı - Son Dakika

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