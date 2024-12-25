Soma Davası 27 Şubat'a Ertelendi - Son Dakika
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Soma Davası 27 Şubat'a Ertelendi

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301 işçinin hayatını kaybettiği Soma davasında erteleme ve yakalama kararı alındı.

25.12.2024 13:10
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Soma Davası 27 Şubat'a ertelendi

Davada kamu görevlisi hakkında yakalama kararı çıkarıldı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği, 162 işçinin yaralandığı maden faciasında 28 kamu görevlisi hakkında 10 yıl sonra açılan 'Görevi kötüye kullanma' davasının üçüncü duruşması görüldü. Davada müşteki avukatlarının davanın ağır ceza mahkemesinde görülmesi talepleri ve sanık avukatlarının yeni bilirkişi rapor talebi reddedilirken, bir sanık hakkında ise ifadesi alınmak üzere yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Duruşma 27 Şubat'a ertelendi.

13 Mayıs 2014'te meydana gelen Soma Eynez Maden Ocağı faciasında 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Savcılığı tarafından 'Görevi kötüye kullanma' iddianamesi ile 10 yıl sonra Soma 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açılan 'Görevi kötüye kullanma' davasının üçüncü duruşması tamamlandı. Duruşmada sanıkların katılmaması dikkat çekerken, sanık avukatları mahkeme heyetinden müvekkillerinin kamu görevlisi olduğu için görev ve yetkilerinin belli olduğu ve bunun dışına çıkamayacaklarını belirterek, yeni bir bilirkişi raporu hazırlanmasını talep etti.

Talep mahkeme heyeti tarafından reddedildi

Öte yandan müşteki avukatları, davanın "Görevi kötüye kullanma" iddianamesi ile açılmasının yanlış olduğunu, olayda birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması olduğu için "Görevsizlik" verilerek ağır ceza mahkemesine sevk edilmesini talep etti. Müşteki avukatlarının talebi mahkemece reddedildi.

Duruşmada ayrıca madende müfettiş olarak görevlendirilen A.Y.'nin ifadesinin alınması amacıyla hakkında yakalama kararı verildi.

Dava 27 Şubat 2025 tarihine ertelendi

Davanın ardından açıklama yapan Ankara Barosu Avukatı Murat Kemal Gündüz, "Üç celsedir mahkemeye görevsizlik itirazında bulunuyoruz. Kamu görevlilerinin görevi kötüye kullanma suçundan değil, birden fazla insanın ölümüne ve yaralanmasına sebep olma suçundan yargılanması gerektiği gerekçesiyle dosyanın görevsizlik kararı verilerek Soma Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesini talep ediyoruz. Bu celsede de taleplerimizi tekrarladık. Ancak mahkeme görevsizlik kararının bir hüküm olduğundan cihetle devamlı ileriki süreçte verilebileceği gerekçesiyle şu aşamada itirazımızı reddine karar verdi. Duruşmayı 27 Şubat'a erteledi" dedi.

"Kamu görevlilerinin görevini gereği gibi yapmadığından Soma davasının ana sanıklarına muhtemel kasttan öldürmeden ceza vermediler"

Dosyada yeni bir bilirkişi raporunun alınmayacağını hatırlatan Gündüz, "Dosyada kısmi eksiklikler var. İfadesi alınmayan sanıklar var. Fakat sanıkların vekillerinin Soma Ağır Ceza Mahkemesi dosyasındaki bilirkişi raporunun değil de yeni bir bilirkişi raporunun alınması taleplerinin de reddine karar verdi. Yeni bir bilirkişi raporu alınmayacak. Bilirkişi raporlarındaki sorumluluklar çok açık. Tüm kamu görevlileri Yargıtay'ın kabul etme ve bozma kararlarına işaret edilmiş durumda. Kamu görevlilerinin görevini gereği gibi yapmadığından cihetle Soma davasının ana sanıklarına muhtemel kasttan, öldürmeden ceza vermediler; bilinçli taksirden ceza verdiler. Sebebi şuydu; bu sanıkları denetimle yükümlü kamu görevlileri görevlerini gereği gibi yapmadığından ve uyarmadığından, zabıt tutmadığından muhtemel kast hükümleri uygulanmadı. Kamu görevlilerinin birden fazla insanın ölümüne ve yaralanması suçundan yargılanması gerekiyor. Mahkeme şu aşamada reddetti. İfadesi alınması amacıyla Ankara'ya talimat yazılan bir sanık ana davaya gelip beyanda bulunacağı söylemiş ancak gelmedi. Sorgusu yapılmak üzere karar çıkarıldı. Sorgusu alındıktan sonra karar kaldırılır" dedi.

(AY-BÇ-ŞG-Y)

Soma Davası 27 Şubat\'a Ertelendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Soma Davası 27 Şubat'a Ertelendi - Son Dakika

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