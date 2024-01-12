Kuryenin ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu ifade verdi

İSTANBUL - Fatih'te motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, ilk duruşma öncesi resen düzenlenen celsede ifade verdi. Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ve sanığın serbest bırakılmasına hükmetti.

Fatih'te 30 Kasım 2023'de seyir halindeyken motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarparak ölümüne neden olduğu iddia edilen Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 16 Ocak'ta yapılacak ilk duruşma öncesi resen düzenlenen celsede ifade verdiği, duruşmada sanık Mohamud ve avukatının hazır bulunduğu öğrenildi.

"Bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim"

Sanık Mohamud savunmasında, olay günü aracı kendisinin kullandığını söyleyerek, "Ben frene basmama rağmen çarpmamı engelleyemedim. Bu sırada yaklaşık 55 kilometre hız ile ilerliyordum. Öndeki motosikletin gittiğini görmüştüm ancak motosiklet bir anda durup döndüğü için bende bu durumu beklemediğimden çarpmayı engelleyemedim" dediği öğrenildi.

İfadesinin ardından serbest bırakıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık hakkındaki yakalama kararının kaldırılmasına ve sanığın serbest bırakılmasına hükmetti. Mahkeme ayrıca, sanık hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı yönündeki adli kontrol tedbirinin de kaldırılmasına karar verdi. Duruşma 16 Ocak tarihinde görülecek.

Olayın geçmişi

Fatih'te 30 Kasım 2023 tarihinde Kennedy Caddesi Aksaray İstikametinde iddiaya göre Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu Mohammed Hassan Shekh Mohamud, Somali Konsolosluğu'na ait koruma kararı bulunan araçla motosikletli kurye Yunus Emre Göçer'e çarpmış, ağır yaralanan Göçer kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından şüpheli Mohamud ise önce polis merkezinde ifadesinin ardından serbest bırakılmış, daha sonra yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı. Bu sırada vefat haberiyle birlikte şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmış ancak şüphelinin 2 Aralık 2023'de Türkiye'den ayrıldığı tespit edilmişti.

Eşi şikayetinin bulunmadığını söylemişti

Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede ise Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi raporunda şüphelinin asli kusurlu, Göçer'in ise tali derecede kusurlu olduğu belirtilmişti. Ayrıca müşteki Öznur Göçer'in 13 ve 15 Aralık tarihlerinde alınan beyanlarında şüpheliden şikayetçi olduğunu ancak 20 Aralık'taki ifadesinde ise 'bu aşamada herhangi bir şikayetinin bulunmadığını' söylediği kaydedilmişti.

Ayrıca Şüpheli Mohammed Hassan Shekh Mohamud'un 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talebiyle yargılanmasına İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 16 Ocak'ta saat 11.45'de başlanacağı öğrenilmişti.