Somali\'de askeri kampında ateş açıldı: 5 ölü

Kansere yakalanan İngiltere Kralı 3. Charles'dan ilk açıklama geldi! Destek mesajları için teşekkür etti

Kanser teşhisi konulan İngiltere Kralı 3. Charles yazılı bir açıklama yaparak kendisine gelen destek mesajları için teşekkür etti. Kral Charles, "Kansere yakalanan herkesin bileceği gibi, bu tür güzel düşünceler en büyük teselli ve teşviktir" ifadelerini kullandı.