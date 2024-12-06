Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası - Son Dakika
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Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası

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Beşiktaş'ta restoranın önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin davada Şef Somer Sivrioğlu'na 5 yıl 6 ay 20 gün hapis cezası verildi.

06.12.2024 14:05  Güncelleme: 14:19
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İstanbul'da Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde 21 Mayıs 2022'de Şef Somer Sivrioğlu'nun restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı olaya ilişkin görülen davada karar belli oldu.

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanık Gülay Kula ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada söz alan sanık avukatları müvekkillerinin beraatlarını talep etti.

ŞEF SOMER SİVRİOĞLU'NA 5.5 YIL

Davayı karara bağlayan mahkeme, Somer Sivrioğlu, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'i "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 5'er yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanıkların eylemini "bilinçli taksir" ile gerçekleştirdiğine karar veren heyet, 6 yıl 8'er aya çıkardığı cezayı, sanıklar üzerindeki etkilerini dikkate alarak 5 yıl 6 ay 20'şer güne indirdi. Mahkeme heyeti, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula ve Mehmet Levent Kula'nın ise beraatına karar verdi.

22 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 21 Mayıs 2022'de Etiler Mahallesi Nispetiye Caddesi'nde bir restoranın önündeki istinat duvarının çöktüğü belirtilmişti. Çökme nedeniyle 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı kaydedilen iddianamede, sanıkların bahçe duvarının çökmesiyle kişilerin ölümünü veya yaralanmasını öngörebilecek durumda olmalarına rağmen ruhsatlandırma, bakım, tadilat, onarım veya güçlendirme işlemlerini yaptırmadan duvarı kullanmaya devam ettikleri anlatılmıştı.

İddianamede, sanıkların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareketleri sonucu müşteki Baha Eddin Ali Hafez Shanableh'in yaralanmasına, Ahmad Muhammed Salem Lubbad'ın ise ölümüne neden oldukları kaydedilerek, Somer Sivrioğlu, Sakine Öçal, Gülay Kula, Sevinç Kula, Mehmet Levent Kula, Kazım Evirgen ve Kadri Berk Cemal'in "bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapsi istenmişti.

Somer Şef\'e 5.5 yıl hapis cezası
Kaynak: AA

Somer Sivrioğlu, Beşiktaş, 3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Somer Şef'e 5.5 yıl hapis cezası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (19)

  • murat aygun:
    eee yani hapse girecekmi yoksa torpilli ev hapsimi , yada mastershef hapsimi 129 6 Yanıtla
  • Nurettin Temiz:
    YOK BE KARDEŞİM NE HAPSİ HAPİS ARKASI OLMAYANA GARİBANA EKMEK BULAMAYANA 115 2 Yanıtla
  • Burak Kync:
    Şimdi ne olacak hapiste kalacak mı ? 90 2 Yanıtla
  • Vatandaş Rıza:
    bubtip suclardan hapis cezasi alip da hapse giren gormedim ben 90 1 Yanıtla
  • Gökhan deniz:
    Me hapise girmesinden bahsediyorsunuz ? Para cezai ve adli kontrol ile tabi ki serbest kalacak. Bu ülkede parası olanın cezai aldığı nereden görülmüş ? 66 2 Yanıtla
  • stanciu george:
    inşallah karar uygulanır 53 5 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    Adli kontrol şartıyla serbest bırakılır. Toplumda göz önünde olan bir insan olduğu için ne yapılıp edilip bir şekilde içeriye almazlar. 49 0 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    teyyare 38 2 Yanıtla
  • selahattin suçin:
    Şimdi kazim evirgen Ceza evinemi girecek çok güldüm buna gariban olsa 20 sene ceza alir 31 1 Yanıtla
  • Frdun:
    Serbest bırakmadıklarına şükretsinler.. 15 1 Yanıtla
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