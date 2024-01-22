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Son 6 günde Antalya ve Muğla kıyılarına 9 cansız beden vurdu - Son Dakika
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Son 6 günde Antalya ve Muğla kıyılarına 9 cansız beden vurdu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız bedenin vurduğunu açıkladı. Muğla'da bulunan cesedin, 6 Ocak 2024 tarihinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği belirtildi. Bakan Yerlikaya, cansız bedenlerin kimlik tespit çalışmalarının devam ettiğini ve kolluk birimlerinin cumhuriyet savcılıklarıyla koordineli bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Son 6 günde Antalya ve Muğla kıyılarına 9 cansız beden vurdu
22.01.2024 - 20:50,  Güncelleme: 20:52
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurduğunu açıklarken, Muğla'da bulunan cesedin 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceğini belirtti.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal paylaşım sitesi üzerinden yaptığı paylaşımda, "Son 6 günde Antalya kıyılarına 8, Muğla kıyılarına 1 olmak üzere toplam 9 cansız beden vurdu. Antalya'da kıyıya vuran cansız bedenlerden birinin bir süre önce kaybolan M.Ş.E'ye ait olduğu değerlendirilmektedir. Kesin sonuç adli tıp incelemesi sonrası ortaya çıkacaktır" dedi.

Bakan Yerlikaya, "Antalya'da kıyıya vuran diğer cansız bedenlerin kıyafetlerinin üretim yerinin Suriye olduğu tespit edildi. Geçtiğimiz ay Lübnan ile Suriye arasındaki sahil bölgesinden yaklaşık 90 kişiyi taşıyan bir teknenin Kıbrıs'a doğru hareket ettiği, saatler sonra tekneyle bağlantının kesildiği ve müteakiben teknenin kaybolduğu belirlenmiştir. Meteorolojik veriler ise son bir haftadır hakim rüzgarın güneyden estiği, dalgaların güneydoğu yönünden geldiğini göstermektedir. Bahse konu cansız bedenlerin akıntı, rüzgar ve dalga sebebiyle Antalya kıyı hatlarına sürüklenebileceği ihtimali değerlendirilmektedir. Muğla'da kıyıya vuran cansız bedenin ise 6 Ocak 2024 tarihinde Kurtoğlu Burnu 13 mil güneyinde kaybolan 3 düzensiz göçmenden biri olabileceği değerlendirilmiştir. Sahile vuran cansız bedenlerle ilgili kimlik tespit çalışmaları devam ediyor. Kolluk birimlerimiz, cumhuriyet savcılıklarımızla koordineli bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Son 6 günde Antalya ve Muğla kıyılarına 9 cansız beden vurdu - Son Dakika


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