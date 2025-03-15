'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar - Son Dakika
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'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar

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İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevi'nde ölü olarak bulunan yeraltı dünyasının tanınan ismi 75 yaşındaki Hasan Heybetli, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Yeraltı dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenazeye Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz ve Yakup Süt gibi yeraltı dünyasından bir çok isim de çelenk gönderdi.

15.03.2025 10:14  Güncelleme: 10:28
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Yeraltı dünyasının tanınan ismi Hasan Heybetli, tutuklu bulunduğu İzmir 2 No'lu F Tipi Cezaevinde 12 Mart'ta hayatını kaybetmişti. Kalp krizi sonucu vefat ettiği bilinen Heybetli için cenaze töreni düzenlendi.

Hasan Heybetli için Fatih Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Heybetli'nin kardeşleri, aile üyeleri, akrabaları ve sevenleri katıldı. Heybetli'nin cenazesi, cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığında defnedildi.

MUAZZEZ ABACI KATILMADI

Yoğun katılımın olduğu cenaze töreninde gözler büyük aşkı Muazzez Abacı'yı aradı ancak ünlü ismin cenaze törenine gelmediği öğrenildi.

ORGANİZE SUÇ DÜNYASINDAN BİRÇOK İSİM ÇELENK YOLLADI

Yeraltı dünyasını bir araya getiren cenazeye bazı isimler de çelenk gönderdi. Çelenk gönderen isimler arasında Alaattin Çakıcı, Kürşat Yılmaz, Yakut Süt, Sami Hoştan'ın kardeşi Sedat Hoştan, 2015 yılında vefat eden 'Oflu İsmail' lakaplı İsmail Hacısüleymanoğlu'nun yakını Başar Hacısüleymanoğlu, Haydar Mengi, Bedrettin Ekdi, Ali Oymak, Mehmet Köymen, Necdet Ulucan, Bayram Özcan, Hakan Çakır, Soner Şengüller gibi çok sayıda isim vardı.

'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar

HASAN HEYBETLİ KİMDİR?

1950 Siirt doğumlu olan Hasan Heybetli, Arap Hüso olarak bilinen kabadayı Hüseyin Heybetli'nin oğludur.

Kamuoyunda "Son Kabadayı" olarak bilinen Heybetli, İstanbul yeraltı dünyasında ismini duyurdu.

Türkiye kamuoyu onu Muazzez Abacı ile evliliğinden tanıdı.

Hasan Heybetli Rezidans cinayeti davasında 'kasten adam öldürmek' suçundan 25 yıl, 'ruhsatsız silah taşımak' suçundan da 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

\'Son kabadayı\' Hasan Heybetli\'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar

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Son Dakika 3.Sayfa 'Son kabadayı' Hasan Heybetli'nin cenazesinde dikkat çeken detaylar - Son Dakika

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