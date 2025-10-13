Sivas'ın Divriği ilçesinde fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi geçmiş ürün denetimlerini sürdüren Divriği Belediyesi zabıta ekipleri, üç harfli zincir marketlerden birine ait şubeyi son tüketim tarihi geçmiş yufkalar tespit etti.
Tespit tutanak altın alınarak market şubesi bir gün süreyle kapatıldı. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.
Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı
