Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı

Sivas'ın Divriği ilçesinde fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi geçmiş ürün denetimlerini sürdüren Divriği Belediyesi zabıta ekipleri, üç harfli zincir marketlerden birine ait şubeyi son tüketim tarihi geçmiş yufkalar tespit etti.

BİR GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Tespit tutanak altın alınarak market şubesi bir gün süreyle kapatıldı. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.