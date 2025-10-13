Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı - Son Dakika
Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı
13.10.2025 15:38
Sivas'ın Divriği Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren üç harfli zincir marketlerden birine ait şubeyi, son tüketim tarihi geçmiş ürün sattığı gerekçesiyle bir gün süreyle kapattı.

Sivas'ın Divriği ilçesinde fahiş fiyat, etiket ve son tüketim tarihi geçmiş ürün denetimlerini sürdüren Divriği Belediyesi zabıta ekipleri, üç harfli zincir marketlerden birine ait şubeyi son tüketim tarihi geçmiş yufkalar tespit etti.

Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı

BİR GÜN SÜREYLE KAPATILDI

Tespit tutanak altın alınarak market şubesi bir gün süreyle kapatıldı. İlçede denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi.

Kaynak: İHA

Divriği, 3-sayfa, Sivas, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Son kullanma tarihi geçmiş ürün satan zincir market kapatıldı - Son Dakika
