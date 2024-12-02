Sorgun\'da Minibüs Kendiliğinden Yandı

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde kendiliğinden yanan minibüs kullanılamaz hale geldi.

Sorgun ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde ticaretle uğraşan Metin Öcal'ın minibüsü park halindeyken sabaha karşı 03.30 sularında kendiliğinden alev aldı. 66 HL 468 plakalı minibüs, elektrik aksamından kaynaklandığı anlaşılan yangında alev alev yandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü ve araçta soğutma çalışması yaptı.

Minibüsün sahibi Metin Öcal yangının ardından "İnşaat malzemelerimin bulunduğu minibüsüm yandı. Maddi kaybım var. Ancak Allah başka dert vermesin. Cana geleceğine mala gelsin" ifadelerini kullandı. - YOZGAT