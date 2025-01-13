Sosyal Medya\'da Yalan Görüntü Skandalı

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Hindistan'da çekilen görüntüyü İstanbul gibi paylaştılar

Takipçi arttırmak uğruna yalan görüntüyü böyle yaydılar

İSTANBUL - Sosyal medyada son zamanlarda yayılan ve yüzbinlerce kişiye ulaşan görüntünün gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Paylaşımı yapan hesabın takipçi uğruna insanları yanılttığı öğrenildi.

Sosyal Medya'da son bir haftadır paylaşıma sürülen "İstanbul Arnavutköy'de havalimanı kontrollerine yakalanmamak için serbest bırakılan bir kaplan sokak köpeğine saldırdı" başlığıyla yayılan görüntülerin aslında Hindistan'da çekildiği ortaya çıktı. Arnavutköy Kaymakamlığı'nın yaptığı incelemelerde görüntünün Hindistan'da çekildiği tespit edildi. Görüntüyü yayına yalan bilgiyle sunan sayfa yöneticileriyle alakalı "Halkın yanıltıcı bilgiye sürüklemek" suçundan işlem başlatıldığı öğrenildi.