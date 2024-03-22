Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 15 gözaltı
MERSİN - Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi, 15 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri sosyal medya platformu üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik çalışma gerçekleştirdi. Ekiplerin çalışmasında evde paketleme işi yaptırarak para kazanma vaadiyle kaparo ve güvence bedeli adı altında para toplayan şüpheliler tespit edildi. Tespit edilen 19 şüphelinin yakalanması için Mersin merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda şüphelilerin 15'i yakalandı. Adreslerde yapılan aramada ise çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Gözaltına alınan 15 şüpheli ifadeleri alınması için emniyete götürüldü.
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Mersin merkezli 7 ilde sosyal medya üzerinden dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evde paketleme işi yaptırarak para topladığı tespit edildi. Operasyon sonucunda çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Ankara'da yerel sanatçı Metin Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan yarım saat sonra belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölümünden önce yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.
Ankara'da yürüdüğü caddenin karşısına geçmek isteyen yerel sanatçı Metin Çelik, belediye otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çelik'in ölmeden yarım saat önce yaptığı sosyal medya paylaşımları da dikkat çekti.
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Isparta'da bir kadın evde dengesini kaybederek düştü ve mahsur kaldı. Kadın, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Sağlık durumu iyi olan kadına evde müdahale edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada baba ve oğlu hayatını kaybederken 7 kişinin de yaralandığı öğrenildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde meydana gelen maddi hasarlı kazanın ardından rapor tutan vatandaşlar ve otomobillere arkadan gelen araçların çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi. Baba ve oğul hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan ehliyetsiz sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü, ehliyetinin olmadığını ve babasından habersiz aracı alıp gezmeye çıktığını söyledi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan 12 bin 977 TL cezai işlem uygulandı.
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. Kırıkkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün hassas burunları 'İglo' ve 'Hera', muhtemel doğal afetlere karşı hazırlanıyor. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, gecenin ayazında da köpeklerle tatbikatlarını sürdürüyor.
Kırıkkale'de muhtemel doğal afetlere karşı hazırlıklarını sürdüren arama kurtarma ekipleri, hassas burun köpeklerle gecenin ayazında tatbikat yaptı. K9 Arama Kurtarma Köpek Birimi ekipleri, enkaza saklanan canlı hedefleri hassas burunlarıyla en az hatayla bulmaya çalışıyor.
İzmir'in Konak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 araç karıştı ve 1'i çocuk 3 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araca çarptığı ve takla attığı belirtildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazaya sebep olan sürücü gözaltına alındı. Kazanın ardından trafik tek şeritten verildi ve soruşturma başlatıldı.
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