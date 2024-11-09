Sosyal Medya Kavgası: Bir Ölü - Son Dakika
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Sosyal Medya Kavgası: Bir Ölü

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Sultanbeyli'de sosyal medya üzerinden tartışan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü.

09.11.2024 00:24
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Sosyal medyada mesajlaştığı kadının eşini öldürdü

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir şahsın sosyal medya üzerinden mesajlaştığı kadının eşi ile tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada taraflardan biri vurularak hayatını kaybetti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Battalgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. isimli şahıs, sosyal medya platformu üzerinden Sezgin Ç.'nin eşiyle bir süredir mesajlaşıyordu. Durumu fark eden Sezgin Ç. ile M.İ., Sezgin Ç'nin ikamet ettiği adreste buluşarak tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. M.İ, silahı ile Sezgin Ç.'yi vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Sezgin Ç.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan incelemede olay mahallinde 4 adet boş mermi kovanı ele geçirilirken Sezgin Ç'yi vuran M.İ. olayın ardından kısa bir süre sonra emniyet ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada şahsın, Sezgin Ç'nin sosyal medya platformunda eşiyle mesajlaştığını bu nedenle olay yerinde buluşup tartıştıklarını ve sonucunda Sezgin Ç'ye ateş açtığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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