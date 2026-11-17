İstanbul Arnavutköy'de yüzleri maskeli iki kişinin, ateşe verdikleri yanıcı maddeleri bir evin pencerelerine doğru atarak kaçtığı olayla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Olayda 5 çocuk tutuklanırken, tarafların sosyal medya üzerinden kavga ettikleri öğrenildi.

Olay,9 Kasım 00.55'te Arnavutköy, Taşoluk Mahallesi Başören Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir eve yüzü maskeli 2 kişiden birinin taş, diğerinin ise içinde yanıcı madde olduğu tespit edilen cam şişeyi attığı öğrenilmişti. Saldırıyı gerçekleştiren 2 çocuk, 10 Kasım tarihinde Arnavutköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alınmıştı.

3 çocuk daha gözaltına alındı

Yapılan çalışmaların devamında ise olayla bağlantılı olduğu öğrenilen 3 çocuk daha yakalanarak 14 Kasım tarihinde muhafaza altına alındı. 3 çocuğun olay sırasında kamufle olmak için maske kullandıkları, kaçarken ise söz konusu maskeleri çıkardıkları belirlendi.

Sosyal medya kavgası saldırıya dönüştü

Yapılan araştırmalarda ikamet sahibi ile yakalanan çocukların sosyal medya üzerinden karşılıklı küfür ettikleri ve tartıştıkları ortaya çıktı. Sosyal medyada başlayan tartışma sonucunda 5 çocuğun saldırı gerçekleştirdikleri öğrenildi. Konu ile ilgili daha sonradan yakalanan ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen 3 (A.S.Ç.), çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.