Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya içerik üreticisi Murat Özün hakkında, Yotube kanalı üzerinden yayınladığı videodaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.
Dijital içerik üreticisi Murat Özün'ün, kendisine ait Youtube kanalı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özün hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Murat Özün'e Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Soruşturma - Son Dakika
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