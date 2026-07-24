Murat Özün'e Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Soruşturma - Son Dakika
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Murat Özün'e Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Soruşturma

24.07.2026 10:40
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Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya içerik üreticisi Murat Özün hakkında, Yotube kanalı üzerinden yayınladığı videodaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medya içerik üreticisi Murat Özün hakkında, Yotube kanalı üzerinden yayınladığı videodaki sözleri nedeniyle resen soruşturma başlatıldı.

Dijital içerik üreticisi Murat Özün'ün, kendisine ait Youtube kanalı üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Özün hakkında 'cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Sosyal Medya, 3. Sayfa, Medya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Murat Özün'e Cumhurbaşkanına Hakaret Suçundan Soruşturma - Son Dakika

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