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Sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakarete gözaltı - Son Dakika
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Sosyal medya üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakarete gözaltı

Antalya'da X/Twitter sosyal medya platformu üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Sosyal medya üzerinden Atatürk\'e, şehitlere ve vatana hakarete gözaltı
24.12.2023 - 14:52,
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Antalya'da X/ Twitter sosyal medya platformu üzerinden Atatürk'e, şehitlere ve vatana hakaret içerikli paylaşımlar yapan şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda, sosyal medya hesabında "@eosmk" isimli kullanıcının O.K. isimli şahıs olduğu tespit edilerek, polis tarafından ikametine yapılan baskında O.K. gözaltına aldı. Şüphelinin evinde yapılan aramada 2 adet havalı diye tabir edilen uzun namlulu tüfek, 2 adet havalı diye tabir edilen tabanca ve 2 adet şarjör, 6 adet kasatura bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.

O.K. hakkında 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar, TCK 216 halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama, TCK 213 halk arasında endişe, korku ve paniğe sebep olmak, TCK 301 Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılama suçlarından tahkikata başlanıldığı bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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Mustafa Kemal Atatürk, Antalya, Güvenlik, Suç, Operasyon, 3.Sayfa, Son Dakika

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