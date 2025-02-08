Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 1500 TL'ye Mont Alamayan Esnaf - Son Dakika
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Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 1500 TL'ye Mont Alamayan Esnaf

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Depremzede esnaf Cemile Taktuk, internetten mont alırken dolandırıldı. Parası iade edilmedi.

08.02.2025 09:48
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(HATAY-ÖZEL)Yılların esnafı, sosyal medya üzerinden mont hayaliyle yaptığı alışverişte dolandırıldı

Depremzede Cemile Taktuk: "Montu Bin 500 TL'ye aldım ama ne montu alabildim ne de paramı iade ettiler"

HATAY - Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan ve mont alma hayaliyle internette alışveriş yapan esnaf Cemile Taktuk, ödeme yaptığı sosyal medya hesabının mesajlarına ve aramalarına cevap vermemesi üzerine dolandırıldığını fark etti. Mont alma hayaliyle dolandırılan Taktuk, vatandaşları sosyal medya üzerinden alışverişlere karşı uyardı.

Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde yaşayan Cemile Taktuk, yıllardır ayakkabıcılık yaparak geçimini sağlıyor. Havaların soğumasıyla kendine mont almak isteyen depremzede esnaf Taktuk, sosyal medya üzerinden satış yapan bir sayfadan mont satın almak istedi. Taktuk, beğendiği montu satın almak için siparişi vererek banka hesabından Bin 500 TL ödeme yaptı. Ödeme yaptıktan sonra montunun gelmesini bekleyen Taktuk, birkaç gün bekledikten sonra satıcıyla iletişime geçmek istedi fakat mesajlarına cevap alamadığını iddia ederek dolandırıldığını söyledi. Mont almak isterken dolandırılan Taktuk, durumu yargıya taşıyacağını belirterek internetten alışveriş yapmak isteyen vatandaşları uyardı.

"Montu Bin 500 TL'ye aldım ama ne montu alabildim ne de paramı iade ettiler"

Mont almak isterken dolandırılan depremzede esnaf Taktuk, "Ben internetten alışveriş yapmak istedim. Bir mont beğendim. Montun ödemesini yaptım. Ödeme yaptıktan sonra giyim sitesi aramalarıma ve mesajlarıma cevap vermedi. Montu göndermedi ve parayı iade etmedi. Böyle bir olay başıma geldi. Bir hafta önce 3-4 gün bekledim ama montum gelmedi. İki gün arayla mesaj attım ama mesajlarıma cevap vermedi. Ödeme işlemi için bankaları aradım. Karşı taraf ödeme iptalini kabul etmediği için paramı geri alamadım. Montu Bin 500 TL'ye aldım ama ne montu alabildim ne de paramı iade ettiler. İnternetten alışveriş yapmayın. Bilmediğiniz sitelerden almayın. Genelde internetten alışveriş yapıyorum ve böyle bir şey başıma gelmemişti. Mont almak isterken dolandırıldım. Ben de depremzede olduğumu da belirtmiştim. Burasının soğuk olduğunu onun için mont sipariş verdiğimi söyledim ama montumu göndermediler. Mahkemeye gideceğim. Tüketiciye heyeti başkanına başvurdum ama dönüş olmadı. Bankalarda da cevap alamadım. Savcılığa gidip suç duyurusunda bulunacağım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medyada Dolandırıcılık: 1500 TL'ye Mont Alamayan Esnaf - Son Dakika

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