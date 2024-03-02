Sosyal medyada silah paylaşımı yapan 2 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika
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Sosyal medyada silah paylaşımı yapan 2 çocuk gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesaplarından silah ile çekilmiş fotoğraf ve görüntülerini paylaşan 15 ve 16 yaşındaki iki çocuğu yakalayarak gözaltına aldı. Bir çocuğun silahlarının arkadaşının babasına ait olduğu belirlenirken, diğer çocuk ise havaya ateş açtığı görüntüleriyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan çocuklardan biri adli işlem başlatılırken, diğer çocuk serbest bırakıldı. Ruhsatlı silahlar el konuldu ve diğer çocuk hakkında da adli işlem başlatıldı.

02.03.2024 20:47  Güncelleme: 20:49
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Sosyal medya hesaplarından silah ile paylaşım yapan 2 çocuk gözaltına alındı

İSTANBUL - Sosyal medya hesabından silah ile çekilmiş fotoğraf ve görüntülerini yayınlayan 15 ve 16 yaşında iki çocuk, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya platformları üzerinden paylaşımı yapılan görüntülerde "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçunu işleyen şüpheli şahısların yakalanmasın yönelik yapılan çalışmalar sürüyor. Bu çerçevede sosyal medya hesabından silahla paylaşım yapan bir şahıs hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, fotoğraf ve görüntülerin Büyükçekmece Muratçeşme Mahallesi'nde ikamet eden M.A.A.isimli yaşı küçük şahsa ait olduğu belirlenmesi üzerine adrese operasyon yapıldı. Gözaltına alınan şahısla yapılan görüşmelerde, silahların arkadaşının babası olan M.İ. isimli şahsa ait olduğu öğrenildi. polis ekipleri, M.İ. isimli şahsı 2 adet ruhsatlı silah ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Yapılan çalışmalarda ayrıca bir otomobilde havaya ateş açan ve görüntülerini sosyal medyada paylaşan A.A.isimli şahıs da kurusıkı tabanca ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan M.A.A. isimli yaşı küçük şahıs hakkında "6136 SKM" suçundan adli işlem başlatılırken, M.İ. isimli şahıs hakkında ise bilgi alındıktan sonra şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı. Ruhsatlı silahlar gerekli incelemelerin yapılabilmesi amacıyla el konulurken A.A.isimli yaşı küçük şahıs hakkında ise "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" ve "6136 SKM" suçlarından adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyada silah paylaşımı yapan 2 çocuk gözaltına alındı - Son Dakika

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