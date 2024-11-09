Sosyal Medyada Terör Hedefi Gösteren Tutuklandı - Son Dakika
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Sosyal Medyada Terör Hedefi Gösteren Tutuklandı

Furkan K., terörle mücadele eden kişileri hedef gösteren paylaşımlar nedeniyle tutuklandı.

09.11.2024 21:57
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Sosyal medya hesabından gerçek dışı paylaşımlar yaparak, terör örgütlerine başsavcı ve başsavcı vekilini hedef gösteren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Furkan K. isimli bir sosyal medya kullanıcısının gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya yönelik paylaşım yaptığı tespit edildi. Şahsın 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan, terör örgütlerine bir başsavcı ve başsavcı vekilini hedef gösteren paylaşımlar da yapan Furkan K.'nin 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan da tutuklanmasına hükmedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal Medyada Terör Hedefi Gösteren Tutuklandı - Son Dakika

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