Sosyal Medyada Terör Hedefi Gösteren Tutuklandı

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Sosyal medya hesabından gerçek dışı paylaşımlar yaparak, terör örgütlerine başsavcı ve başsavcı vekilini hedef gösteren şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Furkan K. isimli bir sosyal medya kullanıcısının gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya yönelik paylaşım yaptığı tespit edildi. Şahsın 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan tutuklanmasına karar verildi.

Öte yandan, terör örgütlerine bir başsavcı ve başsavcı vekilini hedef gösteren paylaşımlar da yapan Furkan K.'nin 'terörle mücadele görev almış kişileri hedef gösterme' suçundan da tutuklanmasına hükmedildi. - İSTANBUL