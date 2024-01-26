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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika
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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

Kırşehir'de, yapılan teknik takip sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı. Şahsın ifadesi alındıktan sonra adli mercilere sevk edildi. Jandarma ekipleri terör ve terör propagandasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

26.01.2024 - 14:42,  Güncelleme: 14:43
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Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı

KIRŞEHİR - Kırşehir'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yapan şüpheli yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik takip sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden PKK/KCK propagandası yaptığını belirlediği S.A.'yı yakaladı. Jandarma Komutanığı'nda ifadesi alınan S.A., işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi .

Jandarma ekiplerinin terör ve terör propagandasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan şahıs yakalandı - Son Dakika


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