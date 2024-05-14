Sosyal medyadan kendini doktor olarak tanıttı, muayenehanesi ruhsatsız çıktı - Son Dakika
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Sosyal medyadan kendini doktor olarak tanıttı, muayenehanesi ruhsatsız çıktı

Antalya'da kendisini sosyal medyadan doktor olarak tanıtan İran asıllı bir kişinin muayenesine sağlık müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından denetim düzenlendi. Muayenenin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, çok sayıda dolgu makinesi ve botoks ürünlerinin yanı sıra gençlik aşıları da ele geçirildi.

14.05.2024 22:45
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Sosyal medyadan kendini doktor olarak tanıttı, muayenehanesi ruhsatsız çıktı

İran asıllı kişinin muayenesinde yapılan aramalarda çok sayıda dolgu makinesi, botoks ürünleri ve gençlik aşıları ele geçirildi

ANTALYA - Antalya'da kendisini sosyal medyadan doktor olarak tanıtan İran asıllı bir kişinin muayenesine sağlık müdürlüğü ve polis ekipleri tarafından denetim düzenlendi. Muayenenin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, çok sayıda dolgu makinesi ve botoks ürünlerinin yanı sıra gençlik aşıları da ele geçirildi.

Konyaaltı Kaymakamlığı koordinesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya hesabı üzerinden kendisini doktor olarak tanıtan İran asıllı ismi açıklanmayan bir kişinin adresini tespit etti. Hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu öğrenilen Liman Mahallesi'ndeki işyerine İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri ile birlikte denetim gerçekleştirildi. İşyerinin ruhsatsız olduğu tespit edilirken, yapılan aramalarda 10 kullanılmış, 5 açılmamış dolgu maddesi, 1'i kullanılmış 3 serum, 2'si kullanılmış 3 botoks ürünü, 9 dolgu çözücü flakon, 6 lokal anestezik ampul, 1 bölgesel uyuşturucu sprey, 1'i açılmış 9 gençlik aşısı olarak bilinen antioksidan madde, 5'i açılmış 20 adet saç dökülmesi engelleyici solüsyon, 11 yağ eritici solüsyon flakonu, 1'i açılmış 2 adet şişlik ve koyu halka onarımı için kullanılan ürün, 3'ü açılmış 8 adet yüz serumu, 41 kan tüpü, 24 içinde sıvı bulunan kan tüpü, 16 intraket (damar yolu açmak için kullanılan aparat), 5 kutu şırınga, 8 kutu iğne ucu, 4 kapalı serum seti, kan almak için kullanılan aparatlar ve santrifüj cihazı (tüpe alınan kanları ayrıştırmak için kullanılan cihaz) ele geçirildi.

Bahse konu şahıs ve işletme ile ilgili adli ve idari işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sosyal medyadan kendini doktor olarak tanıttı, muayenehanesi ruhsatsız çıktı - Son Dakika

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