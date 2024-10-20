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Sosyal medyadan terör propagandası yapan şahıs tutuklandı

İSTANBUL - Sosyal medya üzerinden bölücü terör örgütü propagandası yapan ve İstanbul Bahçelievler'de yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Sosyal medya üzerinden Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hakaret edip bölücü terör örgütü propagandası yapan şahıs, polis ekipleri tarafından İstanbul Bahçelievler'de yakalandı. M.H.Y. olduğu tespit edilen şahsa ait dijital materyallere el konuldu. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.