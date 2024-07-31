Söylentileri kaldıramayan babanın, denizin dibinde cesedi bulundu - Son Dakika
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Söylentileri kaldıramayan babanın, denizin dibinde cesedi bulundu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız babası bir adamın, evine gelen misafirlerin iddiaları üzerine ortadan kaybolduğu ve denizin dibinde ölü vaziyette bulunduğu bildirildi. Soruşturma devam ediyor.

31.07.2024 00:24  Güncelleme: 00:26
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Söylentileri kaldıramayan babanın, denizin dibinde cesedi bulundu

"Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın" notunu bırakan babanın cesedi bulundu

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız babası 55 yaşlarındaki bir şahıs, evine gelen misafirlerin iddiaları üzerine ortadan kayboldu. Yaklaşık 4 gündür aranan ancak hiçbir yerde bulunamayan Bayram Ali Koç isimli adam, Adakule yakınlarında denizin dibinde ölü vaziyette bulundu. Boynunda taş bağlı olan adamın ölümü ile ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Edinilen bilgiye göre Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan 3 kız çocuğu babası Bayram Ali Koç'un evine kızının arkadaşları misafirliğe geldi. Evine gelen misafirlerin, hakkında kötü konuştuğunu duyan baba söylentileri kaldıramayınca evi terk ketti. Bir süre eve gelmeyen babalarının hayatından endişe eden kızları şahsı aramaya başladı.

Kızlarının cep telefonuna "Beni bulmak isterseniz denizin dibine bakın" şeklinde ses kaydı atan babaya 4 gündür ulaşılamıyordu.

Akşam saatlerinde Kuşadası Adakule yakınlarında dalış yapan amatör bir dalgıç deniz dibinde boynunda taş bağlanmış vaziyette bir erkek şahıs cesedi görünce durumu yetkililere haber verdi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bölgede yapılan çalışma ile deniz dibindeki erkek ceset çıkarıldı. Cesedin 55 yaşlarındaki Kuşadası Belediyesi'nde çalışan Bayram Ali Koç'a ait olduğu tespit edildi.

Denizden çıkarılan ceset otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, şahsın ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı. Talihsiz adamın evine gelen misafirlerin söylentileri üzerine boynuna taş bağlayıp kendini denize atarak yaşamına son verdiği düşünülüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Söylentileri kaldıramayan babanın, denizin dibinde cesedi bulundu - Son Dakika

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