Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz

Staj için Antalya\'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz

Antalya'da staj için bir otele gönderilen turizm lisesi son sınıf öğrencisi 3 kız çocuğunun otelde şef olarak çalışan Necmi K. tarafından yaz boyunca taciz edildiği iddia edildi. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken tacize uğradığı için psikolojik tedavi gören kızlardan birinin babası "Önemli bir durum yok, bunlar çocuk" yorumunda bulunan okul müdürünü suçladı.

06.12.2024 09:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turizm lisesi son sınıf öğrencisi E.A., A.K., B.K. isimli 3 kız öğrenci Antalya'da staj için bir otele gönderildi. Kızların otelde şef olarak çalışan Necmi K. tarafından yaz boyunca taciz edildiği iddia edildi. Amasya Cumhuriyet Savcılığı olay ile ilgili soruşturma başlattı.

"ÇOCUKLAR YANLIŞ ANLAMIŞ"

Amasya Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi 3 kızın ailesi konuyla ilgili açıklama yaptı. Cumhuriyet'ten Mehmet Menekşe'ye konuşan mağdur öğrencilerden A.K'nın annesi Ayşe K. "Kızım bana otelde çalışan şefin kendisine dokunduğunu, rahatsız ettiğini söyledi. Bana 'Çocuklar yanlış anlamış, gözünüz arkada kalmasın, böyle bir sıkıntı yok' dendi. Kızım şu an psikolojik destek alıyor" dedi.

"KIZLAR İFFETSİZLİK YAPIYOR"

Tacize uğrayan E.A'nın babası A.A. ise şu ifadeleri kullandı; "Lütfullah Aksu ismindeki hoca çocuğu tehdit etmiş 'Sesini çıkarma, senin boğazını sıkarım' diye. Benim çocuğum sekiz kez kriz geçirdi, şu anda psikolojik tedavi görüyor, ilaç kullanıyor. Ben bir buçuk ay önce okula gidip Müdür İbrahim Şimşek ile görüştüm 'Önemli bir durum yok, bunlar çocuk' dedi. Stajdan sorumlu Ahmet Ünlü de bir şey yok diye olayı kapatmaya çalışıyor. Müdür, çocukların erkek arkadaşı var, iffetsizlik yapıyor diye çocukları karalamaya çalışmış. Benim kızım böyle bir şey olmadığını söylüyor."

Kız öğrencilerden A.A'nın üç yıl önce de okulun uygulama otelinde taciz edildiği, o dönemin okul müdür yardımcısı Lütfullah Aksu ve müdür Yusuf M'nin olayı örtbas ettiği öne sürüldü.

"SANA KİMSE İNANMAZ, BOŞUNA REKLAM YAPMA"

Müdür Yusuf M., geçtiğimiz yıl 11. sınıfta okuyan bir öğrencinin taciz şikâyeti üzerine görevden alınmış, başka bir okula öğretmen olarak atanmış. Daha sonra da emekli olmuştu. Yusuf M'nin taciz davası devam ediyor. Olaylara tepki gösteren baba A.A., "Üç yıl önce de okulun uygulama otelinde kızıma yönelik bir taciz olayı olduğunu duyunca okula gittim. O zaman da Müdür yardımcısı Lütfullah Aksu kızıma 'Bundan bir şey tutturamazsın, sana kimse inanmaz, boşuna kendini reklam yapma, adın kötüye çıkar' diye tehditkâr konuşmuş" şeklinde konuştu.

Cumhuriyet Savcılığı, Antalya, 3-sayfa, Eğitim, Güncel, Turizm, Çocuk, Hukuk, Yaşam, Baba, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • Çelikk:
    Bizim kızlardada var biraz cilve 12 35 Yanıtla
  • Dursun aydın:
    Edep sen ne güzel şeysin 43 1 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    önce müdür ü halledersin vula müdür adamlara tebetmen mi saten orda motor cok bunlar sifir dokundurmayacaksiniz geyik gecmis olsun genclerim bidaha dikat edin mercimegı fırın vermeyi n gecmis olsun 1 19 Yanıtla
  • Behzat:
    yaz boyunca taciz etmişse diyeceğim bir şey yok. 16 1 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    Taciz eden Türkiye vatandaşı ise sorun yok ama sığınmacı ise kıyamet kopar. Hadi bunada kıyameti koparın 6 9 Yanıtla
  • Celil Başer:
    Antalya'daki bütün oteller fuhuş yuvasi 12 3 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:08 Muhalifler, Humus’a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi Muhalifler, Humus'a 20 km uzaklıktaki kritik kenti çatışma olmadan ele geçirdi
09:38 Staj için Antalya’ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz
09:36 En çok altın alan ülkeler belli oldu Türkiye’nin listedeki konumu dikkat çekici En çok altın alan ülkeler belli oldu! Türkiye'nin listedeki konumu dikkat çekici
08:15 Hizbullah’tan muhaliflerle savaşan Esad’a tam destek mesajı Hizbullah'tan muhaliflerle savaşan Esad'a tam destek mesajı
07:52 Esad rejimi, Hama’yı Humus’a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu Esad rejimi, Hama'yı Humus'a bağlayan kritik köprüyü savaş uçaklarıyla vurdu
15:42 TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA’ya şikayet etti TFF, İsrailli futbolcuyu UEFA'ya şikayet etti
15:35 Hama’daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı Hama'daki hapishaneyi ele geçiren muhalifler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı
15:28 Bölgedeki halk, Hama’yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı Bölgedeki halk, Hama'yı ele geçiren muhalifleri zılgıtlarla karşıladı
15:27 Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti Beşiktaşlı yönetici Kaan Şakul, istifa etti
15:14 Suriye’de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat’ın ardından Hama’yı da ele geçirdi Suriye'de muhalifler, Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ın ardından Hama'yı da ele geçirdi
15:10 HTŞ, Esad’ın mayolu fotoğraflarını paylaştı HTŞ, Esad'ın mayolu fotoğraflarını paylaştı
15:01 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan asgari ücret zammı için “denge“ mesajı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan asgari ücret zammı için "denge" mesajı
14:57 Deniz Çakır’dan “Ferhunde“ itirafı: Ondan sonra “Ben oyuncuyum“ dedim Deniz Çakır'dan "Ferhunde" itirafı: Ondan sonra "Ben oyuncuyum" dedim
14:51 Memurlara bir hak daha geliyor Memurlara bir hak daha geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2024 11:05:59. #1.13#
SON DAKİKA: Staj için Antalya'ya gönderilen 3 kız öğrenciye otelde taciz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.