Starlink şüphelisi Müslüm T. ve Ümit E. Almanya'da hakim karşısına çıkıyor - Son Dakika
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Starlink şüphelisi Müslüm T. ve Ümit E. Almanya'da hakim karşısına çıkıyor

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Polonya'daki Starlink yangınıyla bağlantılı gözaltına alınan iki Türk'ün Müslüm T. ve Ümit E. olduğu açıklandı. Şüphelilerin Almanya'da hakim karşısına çıkacağı, Polonya'ya iadeleri halinde en az 10 yıl hapis veya müebbetle karşılaşabilecekleri belirtildi.

Polonya'daki Starlink uydu istasyonunda geçtiğimiz ay çıkan yangınla bağlantılı olarak gözaltına alınan iki Türk'ün 34 yaşındaki Müslüm T. ve 38 yaşındaki Ümit E. olduğu açıklandı.

Polonya'daki Starlink uydu istasyonunda çıkan yangına ilişkin soruşturma kapsamında gözaltılar sürüyor. Alman medyasında yer alan haberlere göre, eylül ayında meydana gelen yangınla bağlantılı olarak iki Türk vatandaşının gözaltına alınmasının ardından üçüncü bir şüpheli de Almanya'da yakalandı. Alman medyası, gözaltına alınan Türk vatandaşlarının kimliklerini de açıkladı. Buna göre, 34 yaşındaki Müslüm T. ve 38 yaşındaki Ümit E., Stuttgart yakınlarındaki Nürtingen tren istasyonunda gözaltına alındı.

İki şüpheli, Karlsruhe plakalı araçla Polonya'ya gitti

Starlink uydu istasyonundaki yangına ilişkin soruşturmanın ayrıntılarına da yer verilen haberlerde, iki şüphelinin 23 Eylül sabahı başka bir kişinin kullandığı Karlsruhe plakalı araçla Polonya'ya gittiği belirtildi. Şüphelilerin Starlink uydu istasyonunun bulunduğu bölgede araştırma yapmak üzere araçtan indiği, sürücünün ise Almanya'ya döndüğü aktarıldı.

Habere göre, yangının ardından bölgeden ayrılan iki şüpheli, 25 Eylül'de gerçekleştirilen rutin bir kontrol sırasında polis tarafından sorgulandı. Farklı kişilerin adına düzenlenmiş kimlikler gösteren şüpheliler, daha sonra bir taksiye bindi. Yolcularının kıyafetlerinin ıslak olmasından şüphelenen taksi şoförü, araç içi kamera aracılığıyla aralarındaki konuşmaları kaydetti. Yolcuları bıraktıktan sonra polise başvuran taksi şoförünün kaydettiği görüntülerdeki konuşmaların çevrilmesiyle, şüphelilerin Almanya'dan gelecek bir araçla alınmayı bekledikleri bilgisine ulaşıldı. Şüphelilerin konuşmalarında sözünü ettiği araç sürücüsünün, Berlin plakalı bir araçla Polonya'ya gittiği ve iki şüpheliyi Varşova'dan alarak Almanya'ya geri döndüğü tespit edildi. Polonya polisi, şüpheliler ile araç sürücüsünün güzergahını otoyol güvenlik kameraları üzerinden doğruladı. Almanya ve Polonya polis teşkilatlarının ortak operasyonuyla iki şüpheli, 12 Ekim Pazartesi günü Almanya'da gözaltına alındı.

Şüpheliler hakim karşısına çıkacak

Starlink yangınının iki şüphelisinin bugün Almanya'da hakim karşısına çıkacağı ve Polonya'ya iadelerine karar verilebileceği bildirildi. Şüphelilerin Polonya'ya iade edilmeleri halinde en az 10 yıl hapis veya müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilecekleri belirtildi.

Polonya'da Starlink uydusunda yangın

Polonya'nın başkenti Varşova'nın 50 kilometre güneyinde bulunan bir Starlink uydu internet terminalinde 24 Eylül'de yangın çıkmıştı. Polonya hükümeti kısa süre sonra bunun Ukrayna'daki internet hizmetinin güvenliğini de sağlayan istasyona yönelik muhtemel bir sabotaj eylemi olduğunu duyurmuştu. Söz konusu tarihten itibaren devam eden soruşturma kapsamında Almanya ile Polonya polisinin ortak operasyonunda 12 Ekim'de iki Türk vatandaşı olayın şüphelileri olarak gözaltına alınmıştı.

Kaynak: İHA
Dış PolitikaTeknolojiGüvenlikStarlink3. SayfaAlmanyaPolonyaMüslümHakimDünyaSon Dakika

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