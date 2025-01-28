Stockholm'de Rus Büyükelçiliğine Saldırı Girişimi

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İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Rus Büyükelçiliğine zorla girmeye çalışan saldırgan polis tarafından yakalandı.

İsveç'in başkenti Stockholm'de bulunan Rus Büyükelçilik binasının kapısını aracıyla geçmeye çalışan saldırgan polis tarafından durduruldu. Polis, sabah saatlerinde yaşanan olayda zanlının gözaltına alındığını açıkladı. Saldırganın 45 yaşında olduğunu bildiren polis, saldırının nedeninin araştırıldığını kaydetti.

Rus Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, olayda herhangi bir hasar meydana gelmediği bildirildi. Açıklamada, "İsveç'te yaşayan bir Ukrayna vatandaşı 28 Ocak sabah saatlerinde Rusya Büyükelçiliğinin kapısını aracıyla geçmeye çalıştı" denildi. - STOCKHOLM