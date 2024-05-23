Su Baskınında Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
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Su Baskınında Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu birçok cadde ve sokak sular altında kaldı. İtfaiye ekipleri, su basan yollarda mahsur kalan anne ve bebekleri kurtardı.

23.05.2024 20:17
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Su basan yollarda mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Su basan yolda mahsur kalan anne ve bebeklerini itfaiye kurtardı

BALIKESİR - Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğlen saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bir çok cadde ve sokak sular altında kaldı. Ani su baskınlarına hazırlıksız yakalanan sürücüler araçları ile su baskını yaşanan yollarda mahsur kaldı. Mahsur kalan vatandaşların yardımına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri koştu. Araçlarında mahsur kalan bebekler ve annesi ekiplerin çalışması ile kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde etkili olan sağanak yağış ile metrekareye 35 kilogram yağış düştü. İlçenin Çayiçi Caddesi, Menderes Bulvarı, Azerbaycan Bulvarı, İtfaiye Meydanı, Maşatlık caddesi ve Sanayi sitesi bölgesinde yollar sular altında kaldı. Su basan yollarda bir çok vatandaş araçlarının içinde mahsur kaldı. İhbarlar sonrasında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri mahsur kalan sürücülere ve vatandaşlara ulaştı. Sanayi bölgesinde araçlarında mahsur kalan anne ve bebekleri Büyükşehir Belediyesi'nin ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bölgede hasar tespit çalışmalarına ise başlandı. Yağışın şiddetini azaltarak akşam saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Su Baskınında Mahsur Kalan Vatandaşlar İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

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