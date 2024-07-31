Suç makinesi kadın hırsızlar polisten kaçamadı - Son Dakika
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Suç makinesi kadın hırsızlar polisten kaçamadı

Kayseri'de polis ekipleri, bir ikametten yapılan 250 bin TL değerinde ziynet eşya hırsızlığı ihbarı üzerine harekete geçti. Çalışmalar sonucunda hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan G.D.Ç., S.Ç. ve A.T. yakalandı. S.Ç.'ye adli kontrol kararı verilirken, G.D.Ç. ve A.T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

31.07.2024 20:27
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Suç makinesi kadın hırsızlar polisten kaçamadı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan çok sayıda kaydı bulunan şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, bir ikametten 250 bin TL değerinde ziynet eşya hırsızlığı ihbarının ardından harekete geçti. Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 13 adet kaydı bulunan G.D.Ç. (38), hırsızlık suçundan 44 adet kaydı bulunan S.Ç. ve A.T. yakalandı.

İşlemleri için emniyete götürülen şahıslardan S.Ç.'ye adli kontrol kararı verilirken, G.D.Ç. ve A.T. tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suç makinesi kadın hırsızlar polisten kaçamadı - Son Dakika

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