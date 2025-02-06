Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü - Son Dakika
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Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

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Adana'da oturduğu apartmanın otoparkında aracından inerken kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğrayan Saltuk Buğra Keçebaş, hayatını kaybetti. Öte yandan Keçebaş'ın, bir süre önce çektiği video ile Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı tehdit ettiği ortaya çıktı.

06.02.2025 23:19  Güncelleme: 23:40
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Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'nde otomobilini oturduğu apartmanın otoparkına park eden Saltuk Buğra Keçebaş, aracından indiğinde kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı.

Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

KURTARILAMADI

Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Şüpheli olay yerinden kaçarken, Keçebaş ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Çok kan kaybeden Keçebaş, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü

SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ RAMAZAN BAYĞARA'YI TEHDİT ETMİŞ

Adana'da evinin önünde uğradığı tabancalı saldırıda hayatını kaybeden Saltun Buğra Keçebaş'ın, bir süre önce Bayğara suç örgütü lideri firari Ramazan Bayğara'yı, "Öyle mermi sıkmaya benzemez. Adamın anasını öldürürler. Ramazan, Fırat, Kamil ve sen bugün beni vuramadınız" diyerek tehdit ve küfrettiği bir videoyu sosyal medya hesabında hikaye olarak paylaştığı ortaya çıktı.

Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü
Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü
Kaynak: DHA

Saltuk Buğra, Güvenlik, 3-sayfa, Adana, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Suç örgütü liderini tehdit etti, evinin önünde öldürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Çelikk:
    Pislik Yuvası Adana 122 11 Yanıtla
  • Apple User:
    bisey olmaz üc gün sonra bi cete cökertildi diye haber yaparsiniz . Ama ag babalara yine birsey yapamazlar devlet devlete zarar verirmi 129 1 Yanıtla
  • Mehmet Aydın:
    Ülkeye bakarmısınız ne halde Utanması olan sorumlu var ise derhal istifa 62 18 Yanıtla
  • Apple User:
    bunlar hep sıfır 1 adana ve sokağın çocukları yüzünden oluyor 27 3 Yanıtla
  • Ferhat Ataş:
    ramazan baygara boş birisi değil bu adamlarla uğraşılmaz aga yoksa sonunuz böyle olabilir 3 21 Yanıtla
  • Vatanperver:
    vurmuşlar, gerçekle acı bir yüzleşme yaşamış rahmetli..temiz toplum istiyoruz!! 3 0 Yanıtla
  • Tihacum66:
    hain ve kalleşçe . adammı onlar 2 0 Yanıtla
  • Erkut Köse:
    adios 1 0 Yanıtla
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