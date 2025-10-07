Suç Örgütü Sorusunda Gözaltı Süresi Uzatıldı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, uzun süredir yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda, organize suç örgütünün kurucusu ve yöneticisi olduğu iddia edilen Coşkun Necati Arabacı, 5 Ekim sabahı Adnan Menderes Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

SUÇ DOSYASI KABARIK

'Köln'ün babası' olarak tanınan 53 yaşındaki Arabacı'nın, kara para aklama, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı başta olmak üzere birçok yasa dışı faaliyete karıştığı tespit edildi. Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Arabacı, sorgulanmak üzere İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

Arabacı'nın 5 Ekim günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldiği belirlendi.

GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "05.10.2025 tarihinde İzmir ili Gaziemir ilçesi Adnan Menderes Havalimanı'nda gözaltına alınan şüpheli Coşkun Necati Arabacı hakkında, 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak' ve 'Nitelikli Yağma' suçlamalarından dolayı İzmir Cumhuriyet Başsavcılığımızca 1 gün süre ile gözaltı uzatma kararı verilmiştir" denildi.

Arabacı'nın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesinin beklendiği öğrenildi.