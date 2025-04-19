Suç Örgütüne Büyük Darbe: 9 Tutuklama

Silahlı saldırının perde arkasından suç örgütü çıktı

İzmir Asayiş Şube suç örgütünü enseledi: 9 tutuklama

İZMİR - İzmir'in Buca ilçesinde meydana gelen silahlı saldırının perde arkasından suç örgütü çıktı. Asayiş Şube tarafından suç örgütüne yönelik 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı, 9'u tutuklandı. Yurt dışındaki örgüt liderini yakalama çalışmaları sürüyor.

Buca ilçesinde 11 Nisan günü Y.S. isimli şahsa yönelik düzenlenen silahlı saldırının arkasından suç örgütü çıktı. Olayın ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda yurt dışında firari olarak bulunan M.K. adlı suç örgütü elebaşının azmettirmesiyle planlı şekilde gerçekleştirildiği belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Suç Analiz Merkezi Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince İzmir, Şırnak ve Bursa illerinde 14 Nisan günü eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonlarda suç örgütü kurmak, kasten öldürmeye teşebbüs, resmi belgede sahtecilik ve göçmen kaçakçılığı gibi suçlardan 12 şüpheli yakalanırken 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemelerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden C.K. ve A.Ö. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken E.E. ve O.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Örgütün yurt dışında bulunan lideri M.K.'nin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.