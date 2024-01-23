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Sudanlı Öğrenci Çalışma Ücreti Tartışması Sonucu Öldürüldü - Son Dakika
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Sudanlı Öğrenci Çalışma Ücreti Tartışması Sonucu Öldürüldü

Gaziantep'te okuyan Sudanlı öğrenci, yarı zamanlı çalıştığı kafede ücretini istemesi üzerine iş yeri sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay güvenlik kameralarına yansırken katil zanlısı gözaltına alındı.

Sudanlı Öğrenci Çalışma Ücreti Tartışması Sonucu Öldürüldü
23.01.2024 - 23:11,
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Sudanlıların kanlı kavgası kamerada

Çalıştığı kafede ücretini isteyen Sudanlı genç, iş yeri sahibi vatandaşı tarafından öldürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep'te okuyan Sudanlı öğrenci Atta Almanan, yarı zamanlı çalıştığı kafede çalışma ücreti nedeniyle tartıştığı vatandaşı olan iş yeri sahibi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansırken katil zanlısı iş yeri sahibi gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Gaziantep Üniversitesi Siyasi Bilimler Fakültesi'nde hazırlık öğrencisi olan Sudanlı Atta Almanan (23), yarı zamanlı olarak vatandaşı olan Abobaker Altahir Suloman Hassan'a ait kafede çalışıyordu. Almanan, çalıştığı kafede 1 aylık ücretini isteyince iş yeri sahibi ile arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Sudanlı iş yeri sahibinin bıçakladığı Sudanlı öğrenci öldü

Kavga sırasında Sudanlı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan, Sudanlı öğrenci Atta Almanan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Olay sonrası Almanan ağır yaralanırken bölgeye çok sayıda polsi ve sağlık ekibi sevk edildi. Sudanlı öğrenci, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Almanan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öğrencinin cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerinin ardından arkadaşlarına teslim edildi. Cenazenin, önümüzdeki günlerde memleketine gönderileceği öğrenildi.

Olay anları çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasında

Olay anları ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen ikilinin bir anda bir birine saldırması ve kavga etmesi sonrası Abobaker Altahir Suloman Hassan'ın Atta Almanan'ı bıçaklama anları yer aldı. Bıçaklanan Atta Almanan'ın bir süre kıvrandıktan sonra yere düşme anları da görüntülerde yer aldı.

"Para konusunda tartıştılar, sonrasında da iş yeri sahibi bıçakladı"

Olayla ilgili açıklama yapan Atta Almanan'ın arkadaşı Amrullah Al-fakir Al-Sıddık, "Bıçaklayan iş yeri sahibi, bıçaklanan ise eleman olarak çalışan arkadaşımız. İkili arasında sıkıntı çıkmış. Tam olarak bilmiyoruz neden olduğunu ama para konusunda tartıştılar. Sonrasında da iş yeri sahibi bıçakladı. Almanan burada okuyordu. Bir, bir buçuk yıldır Gaziantep'teydi" ifadelerini kullandı.

Katil zanlısı iş yeri sahibi gözaltına alındı

Öte yandan olay sonrası katil zanlısı iş yeri sahibi Abobaker Altahir Suloman Hassan, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sudanlı Öğrenci Çalışma Ücreti Tartışması Sonucu Öldürüldü - Son Dakika


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