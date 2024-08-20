Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis tarafından sürücülere yönelik alkol denetimi gerçekleştirildi.
Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından ilçe girişinde sürücülere yönelik alkol denetimi yapıldı. Denetimde 30 araç sürücüsüne alkol testi yapıldı. Denetimler sonucunda alkollü araç kullanan sürücüye rastlanmadı. Denetimlerin ilerleyen günlerde de devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR
Son Dakika › 3.Sayfa › Şuhut'ta sürücülere alkol denetimi yapıldı - Son Dakika
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