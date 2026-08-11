Şuhut\'ta Yangın Kontrol Altına Alındı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Hallaç köyünde arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Hallaç köyü kırsalındaki arazide henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler, yangının çevredeki alanlara yayılmasını önlemek amacıyla yoğun ve koordineli bir çalışma yürüttü. Ekiplerin hummalı çalışması sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.