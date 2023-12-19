Suikasta uğrayan Rus Büyükelçi Karlov ölüm yıl dönümünde anıldı

ANKARA - FETÖ kumpası sonucu öldürülen Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, ölümünün yıl dönümünde anıldı.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un, Fetullahçı Terör Örgütü mensubu polis memuru Mevlüt Mert Altıntaş'ın silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetmişti. Bu kapsamda Büyükelçilik Binası'nda Karlov'un ölümünün 7. yıl dönümü vesilesiyle anma töreni düzenlendi. Törene, Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçisi Aleksei Erkhov'un yanı sıra Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve çok sayıda büyükelçi katıldı. Törende, Karlov'un büstünün önüne askerler tarafından çelenk bırakılmasının ardından Büyükelçi Erkhov ve diğer katılımcılar karanfil bıraktı.

Daha sonra Büyükelçi Erkhov, toplantı salonunda yaptığı konuşmada şu ifadelere yer verdi:

"Bugün yoldaşımız, dostumuz, öğretmenimiz Andrey Karlov'un aramızdan ayrılışının yedinci yılı. Bugün çiçek bırakıyoruz ve onun nasıl bir insan olduğunu hatırlıyoruz. Bu yedi yılda Türkiye'de çok şey değişti, ülkemizde de çok şey değişti. Andrey Gennadieviç'e olan sevgimiz ve sonsuz saygımız değişmeden kalıyor. Onu anıyor, saygı duyuyor, seviyor ve onun davasını devam ettiriyoruz. Bunu ortaklarımızla birlikte yapıyoruz. Türk Dışişleri Bakanlığındaki meslektaşlarımızın katılımının güzel bir gelenek haline gelmesinden büyük mutluluk duyuyorum. Onlarla birlikte büyük bir ortak iş yapıyoruz; yani Rusya-Türkiye işbirliğini güçlendiriyoruz. BDT ülkelerinin büyükelçiliklerinden meslektaşlarımın burada bulunmasının iyi bir gelenek haline gelmesinden çok memnunum. Orada da Andrey Gennadieviç'imizi hatırlamalarından ve sevmelerinden çok mutluyum."