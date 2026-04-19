Sulama kanalında kaybolan çocuğun cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

19.04.2026 13:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'nın Yüreğir ilçesinde sulama kanalına giren 16 yaşındaki İ.İ. isimli çocuk, akıntıya kapılarak kayboldu. Yapılan arama çalışmaları sonucunda cansız bedeni, suya girdiği yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Adana'da dün sulama kanalına giren ve kaybolan 16 yaşındaki çocuğun cansız bedeni suya girdiği yerden 8 kilometre uzaklıkta bulundu.

Olay, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Güzelevler Mahallesi'nde dün meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki İ.İ. isimli yabancı uyruklu çocuk, girdiği sulama kanalında akıntıya kapıldı. Kısa süre sonra İ.İ., gözden kayboldu ve çevredeki vatandaşlar durumu polise bildirdi.

TALİHSİZ ÇOCUĞUN CANSIZ BEDENİ, SUYA GİRDİĞİ YERDEN 8 KİLOMETERE UZAKTA BULUNDU

İhbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler sevk edildi. Ekipler, çocuğu bulmak için kanalda ve çevresinde arama çalışması başlattı. Kanalın suyu kesildikten sonra arama çalışmaları bugün de devam etti. Yapılan aramalar sonucunda çocuğun cansız bedini suya girdiği yerden 8 kilometre uzaklıkta Havuzla Mahallesinde bulundu. Bu arada çocuğun bir arkadaşıyla serinlemek amacıyla suya girdiği ikisin de bğulma tehlikesi atlattığı arkadaşının kurtulduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yüreğir, Çocuk, Adana, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 14:25:17. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.