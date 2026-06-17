Sulawesi\'de 6.7 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü, 38 Yaralı

Endonezya'nın orta kesimindeki Sulawesi Adasında dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki depremde 1 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi yaralandı.

Endonezya'nın Sulawesi Adasında bulunan Orta Sulawesi ilinin başkenti Palu'da dün meydana gelen 6.7 büyüklüğündeki deprem can kaybına yol açtı. Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Kurumundan (BMKG) yapılan açıklamada, Sigi bölgesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, 38 kişinin de yaralandığı ifade edildi. Palu, Sigi ve Poso'yu birbirine bağlayan yol, 6 ibadethane, 2 köprü, 2 ofis binası ve 67 evde hasar meydana geldiği aktarıldı.

Sulawesi'de 2018'de meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki depremde 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmişti. Ocak 2021'de Sulawesi adasındaki Mamuju şehri yakınlarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremde ise en az 100 kişi yaşamını yitirmişti. - JAKARTA